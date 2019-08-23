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 "Укртрансгаз" заменил изоляцию на 75 километрах магистральных газопроводов

С начала года "Укртрансгаз" выполнил работы по переизоляции 75 км магистральных газопроводов общей стоимостью 488 млн грн. Всего в рамках подготовки к отопительному сезону 2019/2020, планируется заменить изоляцию на 129 км трубопроводов газотранспортной системы Украины.

Об этом говорится в сообщении "Укртрансгаза", передает БизнесЦензор.

Компания системно обеспечивает техническую поддержку и модернизацию объектов ГТС для ее устойчивой работы. Среди приоритетных направлений технических работ - производственная программа по замене изоляционного покрытия трубопроводов, которая выполняется на основе данных предыдущих коррозионных обследований и внутритрубной диагностики.

Замена изоляционного покрытия осуществляется в соответствии с нормами экологического законодательства, предусматривающими утилизацию старой изоляции и рекультивацию земли в местах выполнения работ.

За последние пять лет "Укртрансгаз" переизолировал почти 720 км магистральных газопроводов, инвестировав в модернизацию и восстановление защитных покрытий трубопроводов 4,1 млрд грн.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144416
 
 
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