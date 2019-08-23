 Российский конкурент "Авиалиний Антонова" пожаловался на падение выручки

В пресс-службе компании пояснили такое решение спадом на мировом рынке грузовых авиаперевозок, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

"За шесть месяцев 2019 года грузооборот трех авиакомпаний сократился на 6%, до 2,59 млрд ткм, что ниже ожиданий и бюджетных показателей на 20%. Снижение объемов мирового рынка грузовых перевозок, избыток провозных емкостей и операционные проблемы не позволили сохранить прибыльность бизнесов компаний, входящих в группу", – сообщили в компании.

Входящая в группу "Волга-Днепр" является конкурентом украинских "Авиалиний Антонова". Российская компания выполняет чартерные грузовые рейсы на девяти Ан-124-100 "Руслан" и пяти Ил-76ТД, в 2018 году перевезла 28,6 тыс. тонн грузов (-24,1%) и заработала 6,4 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ (+93%). Выручка компании составила 11,7 млрд руб. (-25%).

Долгосрочные заемные средства авиакомпании на конец отчетного периода составляли 11,8 млрд руб. (на конец 2017 года – 15,9 млрд руб.), краткосрочные – 1,14 млрд руб. (годом ранее – 94 млн руб.).

ABC, чей парк сформирован из 18 Boeing-747 Freighter, отвечает в группе за регулярные перевозки, в прошлом году их объем составил 577,6 тыс. тонн грузов, на 2,1% больше, чем годом ранее. В 2018 году компания получила 1,4 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ, тогда как в 2017 году результат был в 3,8 раза лучше. Выручка за год выросла на 24%, до 99,2 млрд руб.

Долгосрочные заемные средства перевозчика на конец 2018 года составляли 15,3 млрд руб. (на конец 2017 года - 6 млрд руб.), краткосрочные - 5,9 млрд руб. (годом ранее - 532 млн руб.)

Группа "Волга-Днепр" – крупнейшая на мировом рынке авиаперевозок сверхтяжелых и негабаритных грузов. Общий парк включает 41 самолет. Группу контролирует ее основатель и президент Алексей Исайкин.

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Как сообщалось, ранее Национальная полиция Украины возбудила уголовное производство в отношении должностных лиц "Росавиации" и группы "Волга-Днепр" (РФ) за подделку сертификатов летной годности самолетов Ан-124-100 "Руслан".

В июне Подольский райсуд арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных Ан-124-100 "Руслан" авиакомпании "Волга-Днепр" (Россия), летная годность которых была проведена с нарушением правил ICAO в обход украинского разработчика ГП "Антонов".

ГП "Антонов" - ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники, с 2015 года по решению правительства входит в состав госконцерна "Укроборонпром".

Ан-124-100 "Руслан" грузоподьемностью 150 тонн - крупнейший в мире серийный тяжелый транспортный самолет, успешно работает на мировом рынке сверхтяжелых и негабаритных грузов. Лидером рынка с долей 66,7% выступает структурное подразделение ГП "Антонов" - авиакомпания "Авиалинии Антонова". С 2006 года транспортник задействован в выполнении авиаперевозок по программе НАТО SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) по обеспечению стратегических перевозок в интересах альянса и ЕС.

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