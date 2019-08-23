 "Укравтодор" начал устанавливать возле Киева системы взвешивания авто в движении

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора" сообщает БизнесЦензор.

"Две из шести площадок для автоматического взвешивания в движении на дороге М-06 будут установлены с 26.08 по 30.08", - сообщает агентство.

Предусмотрено установление таких пунктов на подъездах к Киеву на дорогах М-03, М-01, М-05, М-07. Этот проект планируется за два-три года расширить по всей стране. Система WIM должна стать частью общей системы ИТС (Интеллектуальные транспортные системы).

"В рамках реализации пилотного проекта по внедрению системы взвешивания в движении (WIM) в понедельник, 26 августа 2019 начинаются строительно-монтажные работы первых двух комплексов на дороге М-06. Специалисты "Укравтодора" и подрядчика сделали все, чтобы обеспечить минимальное время выполнения работ на дороге и ограничений в движении - до 30.08.2019", - говорится в сообщении.

Работы начнутся в вечернее время на автомобильной дороге М-06 Киев-Чоп, в направлении из Киева в Житомир, в комплексах WIM 1 и WIM 2, а именно:

WIM 1: Киевская область, Киево-Святошинский район, Дмитровская с/с, Капитановка; автомобильная дорога М-06 24 км, координаты GPS 50.4437, 30.1935

WIM2 Киевская область, Макаровский район, Макаров пгт, Калиновка; автомобильная дорога М-06 54 км, координаты GPS: 50.416514, 29.770820.