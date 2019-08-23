 Кабмин утвердил порядок предоставления грантов для научных исследований

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, передает БизнесЦензор.

"Этим документом мы предложили в корне новую философию бюджетного финансирования украинской науки – грантовой поддержки. Эта форма – общепринятая в мире, но мы, к сожалению, фактически не использовали ее для государственной поддержки науки и инноваций", – отметила министр образования и науки Лилия Гриневич.

Так, до этого финансирования науки государством происходило двумя способами: бюджетное финансирование деятельности научных учреждений; заключение договоров на выполнение разработок.

По словам Гриневич, в обоих случаях государство является заказчиком и конечным собственником результатов, что существенно ограничивает возможности внедрения созданных технологий, а также иногда вызывает сомнения в целесообразности для государства быть владельцем прав интеллектуальной собственности на разработки в интересах отраслей, которые давно уже приватизированы.

В отличие от этих способов с помощью грантовой поддержки государство сможет стимулировать исследовательскую активность по выбранным приоритетам в интересах всего общества. При этом имущественные права на интеллектуальную собственность, которая будет создана в ходе исследований за счет грантов, будут принадлежать самым ученым, а не государству. Приобретенное оборудование также будет оставаться в собственности получателей грантов.

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"Гранты государства сможет предоставлять МОН, другие центральные органы власти, имеющие научные учреждения, вузы, научные лицеи, а также НАН, отраслевые академии, Нацфонд исследований… Через инструмент грантов они смогут стимулировать ту научную деятельность, получать те разработки, которые нужны для развития сферы именно сейчас или в ближайшем будущем. Так мы сможем больше сориентировать тематику исследований и разработок на нужды государства", – пояснила министр.

Гриневич уточнила, что гранты будут предоставляться исключительно на конкурсной основе и не более чем на 3 года. Порядок отбора будет определять сам грантодатель, предварительно согласовав его с МОН.

Государственные субсидии можно будет предоставлять на: научные исследования и разработки; проекты международного сотрудничества; развитие материально-технической базы; научную стажировку; научные конференции, турниры, другие научно-коммуникативные мероприятия, а также мероприятия по популяризации науки; доступ к научно-технической информации и научной литературе.

Среди получателей гранта могут быть научные лицеи, что позволит дополнительно поддержать талантливых школьников.

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