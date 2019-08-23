 Члены Совета правосудия ездили к Богдану перед рассмотрением дела судьи Вовка, – СМИ

Об этом сообщили Высшем совете правосудия в ответ на запрос "Слідство.Інфо", передает БизнесЦензор.

Владимир Говоруха и Андрей Овсиенко были докладчиками на рассмотрении ходатайства Генпрокуратуры об отстранении судей Вовка и Погрибниченка, в удовлетворении которого 20 августа ВСП отказал.

В ВСП сообщили, что его члены посещали Офис президента для "обсуждения вопросов судебно-правовой реформы".

"... 14 августа 2019 председатель Высшего совета правосудия Владимир Говоруха и 15 августа 2019 года член Высшего совета правосудия Андрей Овсиенко приняли участие в экспертных встречах, организованных Офисом президента Украины, относительно обсуждений вопросов судебно-правовой реформы", – говорится в ответе ВСП.

Президент Владимир Зеленский утвердил положение о Комиссии по вопросам правовой реформы в начале августа. Комиссия, в частности, будет готовить изменения в законодательство и помогать в реформировании системы судоустройства.

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Как сообщалось, 2 августа Генпрокуратура вручила главе Окружного админсуда Киева Павлу Вовку уведомление о подозрении во вмешательстве в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и других возможных преступлениях.

Вовку инкриминируется совершение следующих преступлений: по ч. 3 ст. 27, ст. 351-2 (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления), ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, председатель, заместитель председателя и судья ОАСК организовали вынесения заведомо неправосудных судебных решений и вмешались в деятельность судебных органов с целью создания искусственных препятствий в работе Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) с целью избежать обязательного квалификационного оценивания.

По данным СМИ, сам Вовк заявил, что сложил с себя полномочия председателя суда с 1 августа, после чего ушел в отпуск.

Напомним, 26 июля детективы НАБУ провели обыски в помещениях ОАСК и Суворовского районного суда Одессы в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений головой и отдельными судьями ОАСК.

Подробнее о других решениях Окружного админсуда Киева читайте в материале БизнесЦензор: Як Окружний адмінсуд Києва став найскандальнішим в Україні

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