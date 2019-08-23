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 Долг облгазов перед "Укртрансгазом" после запуска суточной балансировки достиг 4 миллиардов

НАК "Нафтогаз Украины" сообщает, что за 5 месяцев работы рынка газа после запуска суточной балансировки облгазы задолжали АО "Укртрансгаз" почти 4 млрд грн.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза" сообщает БизнесЦензор.

"По результатам 5 месяцев работы рынка после запуска суточного балансировки они задолжали "Укртрансгазу" почти 4 млрд грн. В свою очередь, "Укртрансгаз" должен другим участникам рынка 1,3 млрд грн, 70% от этого – нам", – сообщает "Нафтогаз".

"Нафтогаз" заявляет, что ситуацию с долгами нужно срочно исправить. "Она угрожает репутации "Укртрансгаза", "Нафтогаза" и Украины как надежного партнера на европейском газовом рынке", - говорится в сообщении.

"Облгазы говорят, что у них слишком маленький тариф и им нечем платить. Но газ, к сожалению, не берется в системе сам по себе. Его надо покупать и оплачивать. Интересно, что из 43 облгазов долги имеют лишь 29", – говорится в сообщении.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144385
 
 
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