 Долг облгазов перед "Укртрансгазом" после запуска суточной балансировки достиг 4 миллиардов

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза" сообщает БизнесЦензор.

"По результатам 5 месяцев работы рынка после запуска суточного балансировки они задолжали "Укртрансгазу" почти 4 млрд грн. В свою очередь, "Укртрансгаз" должен другим участникам рынка 1,3 млрд грн, 70% от этого – нам", – сообщает "Нафтогаз".

"Нафтогаз" заявляет, что ситуацию с долгами нужно срочно исправить. "Она угрожает репутации "Укртрансгаза", "Нафтогаза" и Украины как надежного партнера на европейском газовом рынке", - говорится в сообщении.

"Облгазы говорят, что у них слишком маленький тариф и им нечем платить. Но газ, к сожалению, не берется в системе сам по себе. Его надо покупать и оплачивать. Интересно, что из 43 облгазов долги имеют лишь 29", – говорится в сообщении.