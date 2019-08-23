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Все про:Фонд гарантирования вкладов (857) ВТБ Банк (159)

 Суд вернул Фонду гарантирования выведенное из "ВТБ Банка" имущество на 100 миллионов

Фонду гарантирования вкладов Украины возвращено имущество на сумму более 100 млн грн, которое было незаконно выведено из неплатежеспособного ПАО "ВТБ Банк".

Об этом со ссылкой на пресс-службу СБУ сообщает БизнесЦензор.

После признания Национальным банком Украины неплатежеспособным ПАО "ВТБ Банк" и внедрения ФГВФЛ процедуры ликвидации фигуранты уголовного производства подделали договоры купли-продажи имущества, которое принадлежало банковскому учреждению. Они внесли изменения в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество по двум нежилым объектам недвижимости в Харькове и 23 жилым помещениям в Киеве общей стоимостью более 100 млн грн.

Таким образом, имущество было перерегистрировано "черным" нотариусом на подконтрольное дельцам юридическое лицо. К этой схеме были причастны сотрудники банка, которые предоставили информацию о наиболее ликвидных активах учреждения, их личности установлены СБУ.

Н на все объекты недвижимости, являющиеся предметом преступления, Подольский районный суд Киева наложил арест. Право собственности на помещения фактически возвращено ФГВФЛ.

Двум фигурантам дела, в том числе "черному" нотариусу, объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений по ч.4 ст.190 (завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество), ч.4 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч.3 ст.365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

"ВТБ Банк" (ранее - банк "Мрия") основан в 1992 году. Его основным акционером являлся российский ВТБ.

НБУ 18 декабря 2018 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации этого финучреждения.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144380
 
 
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