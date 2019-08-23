 Шебелинский ГПЗ "Укргаздобычи" увеличил переработку сырья на 7%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности, в июле-2019 переработка ГПЗ составила 45,1 тыс. тонн, что на 4,2% (на 1,8 тыс. тонн) больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Завод за семь месяцев увеличил производство бензина на 38,8% (на 26,3 тыс. тонн) – до 94,1 тыс. тонн, дизтоплива – на 6,8% (на 3,5 тыс. тонн), до 54,6 тыс. тонн, мазута – на 38,6% (на 5,9 тыс. тонн), до 21,2 тыс. тонн.

Загрузка мощностей ШГПЗ за семь месяцев текущего года составила 50,1% против 46,8% в январе-июле-2018.

Как сообщалось, Шебелинский ГПЗ в 2018 году сократил переработку газоконденсата на 8% (на 39,5 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом – до 454 тыс. тонн. В 2018 году завод снизил производство бензина на 2,4% (на 3,2 тыс. тонн) – до 130,6 тыс. тонн, дизтоплива – на 12,6% (на 12,3 тыс. тонн), до 85,1 тыс. тонн, мазута – на 7,9% (на 2,7 тыс. тонн), до 31,3 тыс. тонн.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

Компания также эксплуатирует Шебелинский ГПЗ, Яблунивское отделение по переработке газа, технологический цех стабилизации конденсата "Базиливщина" и 19 АЗС в Харьковской области, которые реализуют нефтепродукты и сжиженный газ собственного производства.