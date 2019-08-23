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 АМПУ начнет разработку системы цифрового обмена данными для судов и портов

Администрация морских портов Украины и онлайн-платформа морских перевозок ShipNEXT начинают разработку системы цифрового обмена данными для судов и портов, которая будет похожа на систему в порту Гамбурга.

Об этом со ссылкой на пресс-службу АМПУ сообщает БизнесЦензор.

Цель проекта - создание сервиса, который позволит в режиме онлайн рассчитать время подхода судов к порту.

Благодаря этому капитаны смогут выбирать оптимальную скорость подхода к порту, чтобы не тратить лишнее топливо и время на ожидание в рейде. А портовые администрации смогут значительно улучшить эффективность и точность планирования движения судов в акватории портов.

"Мой опыт работы в портах ЕС свидетельствует, что максимальная прозрачность, понятность и предсказуемость всех процессов имеют большое значение для обеспечения качественного сервиса. Поэтому портовая отрасль во всем мире идет путем автоматизации потоков документации, повышения эффективности работы и минимизации человеческого фактора. Именно это мы делаем в АМПУ", - отметил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

Отмечается, что использование системы для ее участников будет бесплатным.

В АМПУ добавили, что подписание меморандума между ней и ShipNEXT способствует дальнейшему внедрению проектов, направленных на цифровизацию и прозрачность области морской логистики.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144373
 
 
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