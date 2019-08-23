 АМПУ начнет разработку системы цифрового обмена данными для судов и портов

Об этом со ссылкой на пресс-службу АМПУ сообщает БизнесЦензор.

Цель проекта - создание сервиса, который позволит в режиме онлайн рассчитать время подхода судов к порту.

Благодаря этому капитаны смогут выбирать оптимальную скорость подхода к порту, чтобы не тратить лишнее топливо и время на ожидание в рейде. А портовые администрации смогут значительно улучшить эффективность и точность планирования движения судов в акватории портов.

"Мой опыт работы в портах ЕС свидетельствует, что максимальная прозрачность, понятность и предсказуемость всех процессов имеют большое значение для обеспечения качественного сервиса. Поэтому портовая отрасль во всем мире идет путем автоматизации потоков документации, повышения эффективности работы и минимизации человеческого фактора. Именно это мы делаем в АМПУ", - отметил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

Отмечается, что использование системы для ее участников будет бесплатным.

В АМПУ добавили, что подписание меморандума между ней и ShipNEXT способствует дальнейшему внедрению проектов, направленных на цифровизацию и прозрачность области морской логистики.