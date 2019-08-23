 Зеленский пообещал оставить Министерство по делам ветеранов

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

Кандидатуру министра должны предложить представители ветеранских и волонтерских организаций, отметил он. Глава государства сообщил также о создании при Офисе президента Совета волонтеров и введение должности уполномоченного по вопросам волонтеров.

По словам президента, объединение комитетов Верховной Рады по социальной политике и делам ветеранов не означает, что государство меньше заниматься проблемами людей, прошедших войну.

"Не будет правильных или неправильных ветеранов, угодных или неугодиных волонтеров", - заявил он.

Всего в парламенте существует 27 комитетов. Партия "Слуга народа" предлагает сократить их количество до 22.

15 августа одна из вновь избранных депутаток от этой политсилы Галина Третьякова заявила, что считает "сомнительным делом" комитет Верховной Рады по делам ветеранов и лиц с инвалидностью, так как для защиты интересов ветеранов не нужна бюрократия с комитетами или министерствами.