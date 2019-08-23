 Украина оспорила в Верховном суде РФ выплату $112 миллионов за захват "Укртатнафты" Коломойским

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Обжалуемые акты: определение арбитражного суда по делу о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения от 11 марта 2019 года; постановление (определение) суда кассационной инстанции от 21 июня 2019 года", - говорится в картотеке арбитражных дел.

Жалоба поступила 21 августа, иных сведений по ней в картотеке не содержится.

Как сообщалось, в июне Арбитражный суд Северо-Кавказского округа встал на сторону "Татнефти" в споре с Украиной на $112 млн. Тогда украинская сторона заявила о планах подать кассацию.

Напомним, в феврале Арбитражный суд Ставропольского края РФ удовлетворил заявление "Татнефти" к Украине о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда, согласно которому Украина должна выплатить компании $112 млн и проценты из-за спора вокруг компании "Укртатнафта".

Напомним, в июне 2018 года Арбитражный суд Москвы передал иск "Татнефти" к Украине на $112 млн (плюс проценты) на рассмотрение в Арбитражный суд Ставропольского края.

Почти год перед этим представители Украины и "Татнефти" спорили об эффективной юрисдикции суда, а также о наличии у Украины на территории РФ имущества, которое может быть учтено в рамках взыскания по иску российской нефтяной компании.

"Татнефть" настаивала, что обратить во взыскание можно часть здания культурного центра Украины в Москве, которая используется в коммерческих целях. Кроме того, суд запрашивал в Росреестре данные о недвижимости Украины на территории РФ, поскольку, по данным "Татнефти", у страны есть имущество в Ставропольском крае.

Представители украинской стороны в свою очередь настаивали, что культурный центр в Москве имеет дипломатический иммунитет, соответственно его нельзя обратить во взыскание.

В апреле 2017 года "Татнефть" подала ходатайства в Арбитражный суд Москвы и Высокий суд Лондона о принудительном исполнении решения международного арбитража от 29 июля 2014 года, согласно которому Украина обязана выплатить компании $144 млн за нарушения межгосударственного соглашения о защите инвестиций.

Кроме того, "Татнефть" отстояла в британских судах право подать повторный иск в Высокий суд Лондона к украинским бизнесменам Геннадию Боголюбову, Игорю Коломойскому, Александру Ярославскому и Павлу Овчаренко по делу о поставках нефти на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (ЗАО "Укртатнафта") с требованием возместить $334 млн ущерба и проценты. Ожидается, что суд рассмотрит иск в 2020 году.

Напомним, "Татнефть" начала арбитражное разбирательство против Украины в 2008 году в соответствии с российско-украинским соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций из-за ситуации вокруг "Укртатнафты".

"Укртатнафта" была создана в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана в 1994 году на базе Кременчугского НПЗ. Ранее 18,296% акций "Укртатнафты" принадлежало структурам, близким к "Татнефти", министерство имущества Татарстана владело 28,7788% акций, еще 8,6% акций принадлежало непосредственно "Татнефти". Однако в результате судебных разбирательств в Украине доля татарстанских акционеров в НПЗ была практически обнулена, а на предприятии появились новые акционеры, близкие к группе "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

В 2014 году арбитраж вынес решение в пользу "Татнефти" и обязал Украину выплатить российской компании компенсацию в размере $112 млн, а также проценты. В том же году Украина проиграла апелляицию.

При этом в 2014 году "Укртатнафта", находившаяся под контролем Коломойского, заявила что она возместит Украине расходы, связанные с оплатой сумм, присужденных арбитражом. Однако в данное время "Татнефть" добивается взыскания этих средств с Украины в судах Великобритании, США и России.