 Украина обжалует в российском суде компенсацию "Татнефти" $112 миллионов

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Обжалуемые акты: определение арбитражного суда по делу о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения от 11 марта 2019 года; постановление (определение) суда кассационной инстанции от 21 июня 2019 года", - говорится в картотеке арбитражных дел.

Жалоба поступила 21 августа, иных сведений по ней в картотеке не содержится.

"Татнефть" начала арбитражное разбирательство против Украины в 2008 году в соответствии с российско-украинским соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций. Разбирательство касается компании "Укртатнафта", созданной в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана в 1994 году на базе Кременчугского НПЗ.

Ранее 18,296% акций "Укртатнафты" принадлежало структурам, близким к "Татнефти", Минземимущества Татарстана владело 28,7788% акций, еще 8,6% акций принадлежало непосредственно "Татнефти". Однако в результате судебных разбирательств в Украине доля татарстанских акционеров в НПЗ была практически обнулена, а у предприятия появились новые акционеры, близкие к группе "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

В 2014 году международный арбитраж вынес решение в пользу "Татнефти" и обязал Украину выплатить российской компании компенсацию в размере $112 млн, а также проценты. С тех пор Украина в международных судах пытается оспорить данное решение. В 2017 году аналогичное ходатайство - о приведении в исполнение решения суда - "Татнефть" подала в Высокий суд Лондона, который удовлетворил ходатайство компании. В 2018 году королевский суд Лондона отклонил апелляцию Украины и присудил возместить "Татнефти" судебные издержки, в результате общая сумма возмещения в пользу российской компании выросла до $146 млн.

С 2017 года представители Украины и "Татнефти" спорили в Московском арбитражном суде о его эффективной юрисдикции, а также о наличии у Украины на территории РФ имущества, которое может быть учтено в рамках взыскания по иску российской нефтяной компании. "Татнефть" настаивала, что обратить во взыскание можно часть здания Культурного центра Украины в Москве, которая используется в коммерческих целях, однако украинской стороне удалось доказать дипломатический иммунитет здания.

Поэтому дело было передано в Арбитражный суд Ставропольского края: в этом регионе у Украины также есть имущество - санаторий им.Семашко. В феврале 2019 года Арбитражный суд Ставропольского края удовлетворил заявление "Татнефти" к Украине о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда, согласно которому Украина должна выплатить компании $112 млн и проценты из-за ситуации вокруг компании "Укртатнафта". В июне Украина проиграла спор в кассационной инстанции.