 США отказали Турции в продаже ракетных комплексов Patriot

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Причина - закупка Анкарой у России ЗРК С-400, сообщила в среду, 22 августа, американская телекомпания CNN со ссылкой на источник в Госдепартаменте США.

"Мы неоднократно предупреждали Турцию о том, что наше последнее предложение по Patriot будет отозвано, если она примет комплексы С-400. Срок нашего предложения по Patriot истек", - сказал собеседник телекомпании. В декабре 2018 года Госдеп США сообщил, что он одобрил возможную продажу Турции зенитно-ракетных комплексов Patriot на сумму в 3,5 млрд долларов.

Отмена предложения о приобретении Patriot - очередное наказание Турции за приобретение российских С-400. США уже отстранили Анкару от участия в разработке новейшего истребителя F-35 и отказали ей в приобретении почти ста таких самолетов. Неясно также, собирается ли администрация Трампа вводить санкции против Турции на основании закона о противодействии противникам Америки путем санкций (CAATSA).