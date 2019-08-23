 Кабмин назначил экс-министра Пинзеника представителем государства в набсовете "Магистральных газопроводов"

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабмина, сообщает БизнесЦензор.

Кандидатура представителя государства была одобрена Комитетом по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий. В состав Комитета по назначению входили представители министерств и международных организаций ЕБРР, МВФ и МФК.

Пинзеник занимал должности министра финансов и вице-премьера в нескольких правительствах Украины. Он также неоднократно был народным депутатом.

Напомним, В начале ноября 2016 года Кабмин принял решение о создании новой компании - оператора ГТС "Магистральные газопроводы Украины". В то же время менеджмент национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" создал в структуре действующей госкомпании "Укртрансгаз" новый филиал - "Оператор ГТС Украины".

Первоначально модель и сроки анбандлинга НАК предполагали передачу газотранспортных активов в управление МГУ на протяжении 30 дней после принятия решения Стокгольмским арбитражем. В то же время арбитраж не утвердил возможность перевода транзитного контракта с "Газпромом" на другого оператора.

По мнению главы НАК Андрея Коболева, с учетом решения Стокгольмского арбитража, согласно которому "Нафтогаз" в ближайшие два года будет получать деньги от транзита через ГТС Украины 110 млрд кубометров российского газа вне зависимости от фактических объемов транспортировки, ранее принятая модель анбандлинга должна быть скорректирована.

Возникшую коллизию с анбандлингом НАК должен разрешить Координационный совет по реформам в ТЭК.