[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.95 27.61
 Власть, Энергетика
  2017  4
Все про:Кабмин (3315) Пинзеник (1) МГУ (8)

 Кабмин назначил экс-министра Пинзеника представителем государства в набсовете "Магистральных газопроводов"

Кабинет министров Украины своим решением согласовал кандидатуру Виктора Пинзеника на должность представителя государства в составе наблюдательного совета ПАО "Магистральные газопроводы Украины".

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабмина, сообщает БизнесЦензор.

Кандидатура представителя государства была одобрена Комитетом по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий. В состав Комитета по назначению входили представители министерств и международных организаций ЕБРР, МВФ и МФК.

Пинзеник занимал должности министра финансов и вице-премьера в нескольких правительствах Украины. Он также неоднократно был народным депутатом.

Напомним, В начале ноября 2016 года Кабмин принял решение о создании новой компании - оператора ГТС "Магистральные газопроводы Украины". В то же время менеджмент национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" создал в структуре действующей госкомпании "Укртрансгаз" новый филиал - "Оператор ГТС Украины".

Первоначально модель и сроки анбандлинга НАК предполагали передачу газотранспортных активов в управление МГУ на протяжении 30 дней после принятия решения Стокгольмским арбитражем. В то же время арбитраж не утвердил возможность перевода транзитного контракта с "Газпромом" на другого оператора.

По мнению главы НАК Андрея Коболева, с учетом решения Стокгольмского арбитража, согласно которому "Нафтогаз" в ближайшие два года будет получать деньги от транзита через ГТС Украины 110 млрд кубометров российского газа вне зависимости от фактических объемов транспортировки, ранее принятая модель анбандлинга должна быть скорректирована.

Возникшую коллизию с анбандлингом НАК должен разрешить Координационный совет по реформам в ТЭК.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144348
 
   
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ну наконец то..... славаяйцам...... наконец появился один из "творцов" того самого "дышла" кото
рое содавалось вместо чётких однозначных законов "умными спецами" под "чётких пацанов"....
ну теперь дела пойдут..........
 показать весь комментарий
 
бздэник ето дно, каждый приход в правительство неизменно дефолт. первый реальный минус по зеленому
 показать весь комментарий
 
 
Пинбздэнык кночнеый негодяй и подонок. Зачем штейны его на помойке нашли?
К стати все повышения налогов и акцизов с импортом авто на его совести. Хотя совести у этого негодяя никогда не было.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, ему хоть хватило смелости подать в отставку с министерской должности при яныке. Не самый худший вариант из возможных.
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
G7 ВР День независимости Донбасс Зеленский Кабмин Киев Россия флаг
 
 
 
 
 
 вверх