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 Финансы, Корпоративные отношения
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Все про:Коломойский (826) тендер (1216) Укрзализныця (2346)

 Фирма Коломойского впервые получила 500 миллионов на дизель для "Укрзализныци"

Филиал "Центр обеспечения производства" АО "Украинская железная дорога" 22 августа заключил 4 соглашения о поставках дизельного топлива на общую сумму 1,01 млрд грн.

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

В этом году ООО "Оил-Трейд 2018" по 506,90 млн грн. поставит 20 тыс тонн по 25 тыс 310 грн - 25 тыс 380 грн/т, ООО "Торум" по 253 млн грн. - 10 тыс тонн по 25 тыся 300 грн/т, а ООО "Глуск Украина" по 252,5 млн грн. - 10 тыс тонн по 25 тыс 250 грн/т.

Как и в заключенных ранее договорах с "Торум" и ООО "Альянс Энерго Трейд" за другими двумя лотами нынешней закупки, цена дизеля привязана по формуле к курсу валюты в день разнарядки и мировых котировок Platts.

Предусмотрено обеспечение исполнения договоров в размере 5% от их стоимости.

Закупки провели по сокращенной переговорной процедуре, поскольку "Торум" и ООО "Торговый дом "Сокар Украина" подали перекрестные жалобы в АМКУ на 5 дизельных тендеров "Укрзализныци", а затем" Торум "обжаловал еще 3 тендера. В ожидании рассмотрения жалоб 13 августа железная дорога объявила экстренную закупку, потому что не было запаса топлива.

Кременчугский "Оил-Трейд 2018" днепровцев Виталия Островского и Андрея Алексеева с уставным капиталом 1 тыс грн. впервые получил государственный подряд. Номер телефона "Оил-Трейд 2018" +380675527585 указывало на тендерах ООО "Альянс Эволюшн" с орбиты Игоря Коломойского.

В последний раз фирмы из группы Коломойского получали такие крупные государственные подряды на поставку топлива в 2014 году, когда Коломойский был губернатором Днепропетровщины. "Укрзализныце" "приватовцы" поставляли топливо в последний раз еще во времена премьерства Юлии Тимошенко.

Столичный "Торум" входит в так называемую группу Грановского-Адамовского (известная фирма "Трейд Коммодити"), которая во времена президента Петра Порошенко выигрывала топливные подряды Минобороны, железной дороги и т.д. на миллиарды гривен.

"Ферст Групп" и другие "коммодовские" фирмы фигурируют в уголовном деле о завладении служащих "Укрзализныци" и группы лиц бюджетными средствами через подконтрольные предприятия.

"Глуск Украина" в начале года стало эксклюзивным поставщиком сжиженного газа с заводов российской "Роснефти" и крупнейшим импортером этого топлива в Украину. Компания принадлежит швейцарской фирме "Глуск Энерджи" (Glusco energy SA) израильского бизнесмена Нисана Моисеева, который является другом Виктора Медведчука, кума президента России Владимира Путина.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144347
 
 
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 Топ комментарии
 
ну и хорошо. были свинар,чуки, пошли свинер,маны,
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Ну чтож, кинець эпохи бидности для Игоря Валерьевича.
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ну и хорошо. были свинар,чуки, пошли свинер,маны,
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все при деле, и петины партнеры, и коломойский и мертвечук даже.
все у государства на обеспечении.
особо радуют уставные капиталы в 1000 грн. наверно офиса нет, директор бомж, все вопросы к секретарю по айпи телефонии
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успокойтесь все! кременчугский нпз коломойского крупнейший производитель солярки в Украине! а к кому пойдут за соляркой, когда россия повысила цены на свою и снизила поставки? меня другое раздражает - всякие там "комади" бавших, как всегда пытаются ЛЮБЫМ СПОСОБОМ вставлять палки в колеса конкурентам! мне не "конкурентов" жалко - за державу обидно, устала страна от бардака и беспредела!
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ИНСТРУКЦИЯ - как бороться с тендером:

"Закупки провели по сокращенной переговорной процедуре, поскольку "Торум" и ООО "Торговый дом "Сокар Украина" подали перекрестные жалобы в АМКУ на 5 дизельных тендеров "Укрзализныци", а затем" Торум "обжаловал еще 3 тендера. В ожидании рассмотрения жалоб 13 августа железная дорога объявила экстренную закупку, потому что не было запаса топлива"


И куда они денутся вообще без топлива!
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Ну чтож, кинець эпохи бидности для Игоря Валерьевича.
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Конец эпохи бедности, зебобикам на лицо...
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А чего все в коментариях кипишуют, цена 21,10 грн. за литр это вполне адекватная цена... что не так?
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