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 "Укрзализныця" вводит систему опросов пассажиров по директиве ЕС

Госкомпания "Укрзализныця" с целью имплементации директив ЕС вводит систему опросов среди пассажиров, которые будет проводить независимая компания, выбранная через систему ProZorro.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

"Укрзализныця" проведет опрос среди пассажиров по их удовлетворенности качеством услуг. В соответствии с практикой ЕС, компания, осуществляющая опрос, должна быть независимой. Она будет определен через систему ProZorro", - сообщает "Укрзализныця".

К анкетированию планируют привлечь более 20 тысяч клиентов "Укрзализныци" по всей территории Украины. Опрос будет проходить на железнодорожных вокзалах, в ночных и дневных поездах по единой анкете и методологии, используемой в ЕС.

"Указанное социальное исследование нужно компании для дальнейшей имплементации директив Евросоюза", - сообщает компания.

Специалисты "Укрзализныци" отмечают, что результаты опросов помогут понять, что является наиболее критическим в пассажирских перевозках и куда, в первую очередь, нужно направить усилия.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144337
 
 
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