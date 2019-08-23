 "Укрзализныця" вводит систему опросов пассажиров по директиве ЕС

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

"Укрзализныця" проведет опрос среди пассажиров по их удовлетворенности качеством услуг. В соответствии с практикой ЕС, компания, осуществляющая опрос, должна быть независимой. Она будет определен через систему ProZorro", - сообщает "Укрзализныця".

К анкетированию планируют привлечь более 20 тысяч клиентов "Укрзализныци" по всей территории Украины. Опрос будет проходить на железнодорожных вокзалах, в ночных и дневных поездах по единой анкете и методологии, используемой в ЕС.

"Указанное социальное исследование нужно компании для дальнейшей имплементации директив Евросоюза", - сообщает компания.

Специалисты "Укрзализныци" отмечают, что результаты опросов помогут понять, что является наиболее критическим в пассажирских перевозках и куда, в первую очередь, нужно направить усилия.