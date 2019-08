 Госбюджет Украины теряет 5 миллиардов из-за нелегальной торговли сигаретами, - Kantar

Об этом сообщается в исследовании консалтинговой компании Kantar Украина, передает БизнесЦензор.

"В Украине продолжает расти уровень нелегальной торговли табачными изделиями. По итогам первого полугодия 2019 года он достиг 7,2%, что равно 3,9 млрд сигарет и эквивалентно 5,1 млрд грн налогов, которые государство так и не получило в бюджет", - сообщил руководитель исследовательских проектов Kantar Украина (ранее – TNS Kantar) Андрей Семенов на V Налоговом форуме, который состоялся в Одессе 22 августа 2019 года.

По его словам, наиболее распространенными нелегальными марками на рынке Украины являются Compliment и Marvel с маркировкой Duty Free, доля которых составляет 73% от общего объема нелегальных сигарет. Также среди нелегальных марок можно встретить контрабандные Marble, NZ и Jin Ling.

70% всей нелегальной продукции распространяется в 5-ти областях Украины: Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Хмельницкой и Одесской. Интересно. Больше всего нелегальной продукции продается в Днепропетровской области (19%).

Более 54% контрабанды и подделки распространяется через уличных торговцев, открытые рынки и магазины.

"Если говорить об этой проблеме на глобальном уровне, то сигареты являются одним из продуктов, который больше всего незаконно торгуется в мире. Общая стоимость незаконной торговли табачными изделиями превышает общий оборот от незаконной торговли нефтью, объектами дикой природы, древесиной, предметами искусства, культурными ценностями и так называемыми "кровавыми бриллиантами" вместе взятыми", - заявила директор по корпоративным связям "Филип Моррис Украина" Наталия Бондаренко.

Отчеты свидетельствуют о том, что незаконная торговля табаком составляет от 10 до 12% мирового потребления табачных изделий, а объём незаконного оборота оценивается в 600 миллиардов нелегальных сигарет.

В 2015 году Госдепартамент США вместе с Департаментом Нацбезопасности признали в своем отчете The Global Illicit Trade in Tobacco: A Threat to National Security нелегальную торговлю табаком угрозой для национальной безопасности США.

"В первую очередь, мы должны признать на государственном уровне, что нелегальная торговля табачными изделиями – это не только потерянные налоги и слабый инвестиционный климат, но это и серьезная угроза безопасности страны. Для борьбы с этой проблемой также необходимо усовершенствовать ряд процедурных нюансов, например ввести прозрачный учет сырья производителями, порядок уничтожения конфискованных табачных изделий и оборудования, создать открытый реестр конфиската, а также усиление ответственности за правонарушения в этой сфере" - добавила Наталья Бондаренко.

