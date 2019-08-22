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 Владелец Mandarin Plaza покупает землю книжного рынка на Петровке, – СМИ

Владелец Mandarin Plaza девелопер Вагиф Алиев ведет переговоры о покупке земельного участка на территории книжного рынка на Петровке, на котором ранее планировалось построить ТРЦ Petrovka Mall.

Об этом сообщает НВ Бизнес со ссылкой на двух инвестбанкиров и руководителя торгового центра, передает БизнесЦнезор.

"Договор пока не подписан. Но переговорный процесс идет активно", – сообщил один из инвестбанкиров.

Участок, площадью около 4 га, занимает часть территории книжного рынка и принадлежит Михаилу Табачнику. Бизнесмен планировал построить на этой территории ТРЦ Petrovka Mall общей площадью около 150 тыс. кв. м, строительство которого оценивалось в $200 млн.

Сам Алиев отказался комментировать переговоры: "Мы много ведем переговоров, но нас интересует только земля".

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Как отмечает издание, недалеко от ст. метро Почайна (ранее – Петровка) Вагиф Алиев уже построил ТРЦ Blockbuster Mall общей площадью около 350 тыс. кв м, который планируется открыть в ближайшие несколько месяцев.

Таким образом Вагиф Алиев может быть заинтересован в покупке земли, чтобы не создавать конкуренцию своему новому ТРЦ Blockbuster Mall. Косвенно это подтверждает и сам бизнесмен.

"Если у меня будет участок, который находится рядом с одним из моих центров, то я не буду строить конкурентный объект. Я в этом точно не заинтересован", – сообщил Алиев.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144301
 
 
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