 Первая баржа с херсонскими арбузами доплыла до Киева. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-служба компании-владельца баржи "Нибулон", передает БизнесЦензор.

В компании пояснили, что готовы доставлять арбузы в сам Киев, но в сегодняшних реалиях это привело бы к значительному удорожанию продукции для киевлян, так как терминалы в Голой Пристани и Переяславе-Хмельницком предоставляются для погрузки и разгрузки арбузов бесплатно.

По словам гендиректора компании Алексея Вадатурского, из Херсонской области можно поставлять от 100 до 300 тонн арбузов ежедневно, но для этого нужны изхменения в законодательство в части регулирования внутреннего водного транспорта, так как сегодня такие операции убыточны.

Как сообщалось, 16 августа на грузовом причале в городе Голая Пристань началась загрузка баржи NBL-90 400 тоннами херсонских арбузов, собранных с полей местных хозяйств.

Как отмечают в компании "Нибулон", уже третий год подряд арбузы Херсонщины отправляются в Киев по Днепру.

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