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 Пентагон разорвал контракт с Boeing на $1 миллиард

Министерство обороны США разорвало контракт с корпорацией Boeing на поставку улучшенных ракет-перехватчиков.

Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на AP, передает БизнесЦензор.

Стоимость контракта составляла $1 млрд.

Решение прекратить разработки по модернизации ракет было принято еще в мае - именно тогда замминистра обороны США Майкл Гриффин предложил Boeing прекратить работу над этим проектом. 22 августа это решение вступило в силу.

"Программы разработок иногда сталкиваются с проблемами. Проанализировав ситуацию, мы решили, что путь, по которому мы следуем, не принесет результатов, поэтому мы больше не следуем по этому пути", - заявил Гриффин.

Официальной причиной расторжения соглашения стали технические сложности проекта, делавшие усовершенствование ракет слишком дорогим. Кроме того, по словам представителя Агентства по противоракетной обороне Минобороны США Марка Райта, в связи с расторжением контракта будет ликвидирована и сама программа по усовершенствованию ракет-перехватчиков. Вместо этого Пентагон изучает возможности разработки ракет нового поколения, которые смогли бы перехватывать межконтинентальные гиперзвуковые ракеты.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144295
 
 
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