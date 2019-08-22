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 "Укргаздобыча" оценила эффект от операций гидроразрыва в 4 миллиарда кубометров газа

АО "Укргаздобыча" по период с сентября 2016 года по август 2019 года получило более 4 млрд кубометров добычи газа за счет выполнения 384 операций по гидравлическому разрыву пласта (ГРП).

С начала 2019 года уже выполнено 94 таких операции, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

Работы по ГРП выполнялись как силами филиала "Укргаздобычи" – "УГВ-Сервис", так и сервисных компаний ПО "Белоруснефть" и Tacrom Services S.R.L., которые стали победителями электронных торгов в системе Prozorro.

Напомним, что в конце первого квартала 2019 после проведения работ по модернизации и доукомплектации "Укргаздобыча" начало выполнять операции по интенсификации добычи собственным флотом ГРП.

Как отмечают в компании, запуск нового флота позволил не только нарастить количество работ по интенсификации добычи, но и создать новые рабочие места.

Укргаздобыча оценила эффект от операций гидроразрыва в 4 миллиарда кубометров газа 01

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144294
 
 
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1. Як відомо, дебіт, отриманий на початковому етапі після проведення ГРП, з 2-3-го року може знизитись в 2-4 рази
2. На скільки скоротився за цей час сумарний видобуток з експлуатаційних свердловин, на яких ГРП (чи інші роботи) не проводились?
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