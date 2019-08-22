 "Укргаздобыча" оценила эффект от операций гидроразрыва в 4 миллиарда кубометров газа

С начала 2019 года уже выполнено 94 таких операции, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

Работы по ГРП выполнялись как силами филиала "Укргаздобычи" – "УГВ-Сервис", так и сервисных компаний ПО "Белоруснефть" и Tacrom Services S.R.L., которые стали победителями электронных торгов в системе Prozorro.

Напомним, что в конце первого квартала 2019 после проведения работ по модернизации и доукомплектации "Укргаздобыча" начало выполнять операции по интенсификации добычи собственным флотом ГРП.

Как отмечают в компании, запуск нового флота позволил не только нарастить количество работ по интенсификации добычи, но и создать новые рабочие места.

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