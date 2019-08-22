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 Кабмин назначил главу новой службы по проверке законности соцвыплат

Кабинет министров назначил Марину Лазебную главой Государственной социальной службы Украины.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №638-р от 21 августа обнародовано на официальном правительственном портале.

Лазебная назначена на должность с даты начала фактического выполнения должностных обязанностей сроком на пять лет с испытательным сроком в два месяца.

Согласно поданной перед назначением декларации, Марина Лазебная в 2018 году получила 800 тыс. грн дохода от занятия предпринимательской деятельностью.

Известно,что Лазебная с 2013 года руководила Госслужбой занятости до ее ликвидации, до этого с 2003 года занимала различные должности в Секретариате Кабмина и Минсоцполитики.

По данным госреестра юрлиц Лазебная является учредителем общественной организации "Новый социальный выбор" вместе с многолетним главой (2007-2018 годы) Пенсионного фонда Алексеем Зарудным и рядом других лиц.

Как сообщалось, Кабмин создал Государственную социальную службу Украины в декабре 2018 года.

Госсоцслужба является центральным органом исполнительной службы, который управляется правительством через Министерство социальной политики и реализует государственную политику в сфере социальной защиты населения и защиты прав детей, а также осуществляет контроль предоставления социальной поддержки и проверяет законность получения соцвыплат.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144290
 
 
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