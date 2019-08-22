 Суд перенес заседание по "газовому делу" Онищенко на 3 октября, – САП

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"22 августа в Соломенском районном суде Киева не состоялось судебное заседание по рассмотрению обвинительного акта в так называемом "газовом деле" по обвинению народного депутата Украины Александра Онищенко и его финансового директора Елены Павленко. С учетом неявки представителя гражданского истца коллегия судей решила перенести рассмотрение дела", - сказано в сообщении САП.

Рассмотрение обвинительного акта запланировано на 3 октября.

Как сообщалось, досудебное расследование факта хищения средств во время добычи и продажи природного газа по договорам совместной деятельности "Укргаздобычи", в результате которой государству причинены убытки на сумму около 3 млрд грн, было начато НАБУ в декабре 2015 года. Установлена вероятная причастность к совершению преступлений 27 лиц.

Восемь подозреваемых признали свою вину и заключили соглашения о признании виновности. Расследование роли еще 12 лиц также завершено: обвинительные акты в их отношении направлены в суд. Несколько подозреваемых, в том числе нардеп Онищенко, находятся в розыске.

В феврале 2019 года прокуроры САП утвердили и направили в суд обвинительный акт в "газовом деле" в отношении Онищенко и его финансового директора.

Онищенко подозревается правоохранительными органами Украины в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча". Верховная Рада предоставила согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест 5 июля 2016 года. Однако накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул территорию государства. Он объявлен в национальный розыск 8 августа 2016 года.

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