 Суд оставил низкие тарифы "Укрэнерго" для заводов Коломойского

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго", передает БизнесЦензор.

Отказ суда отменить меру обеспечения иска означает, что для истца и других четырех предприятий постановления о повышении тарифов остаются приостановленными и продолжает действовать тариф "Укрэнерго" (57,4 грн за МВт-ч), утвержденный в декабре прошлого года.

Для остальных участников рынка в июле 2019 года действовали тарифы, установленные постановлениями НКРЭКУ от 7 июня №954 и №955 (347,43 грн за МВт-ч и 8,9 грн за МВт-ч соответственно).

С 1 августа тариф на передачу составляет 312,14 грн за МВт-ч, (постановление НКРЭКУ от 12 июля №1411), а тариф на диспетчеризацию с 4 августа – 8,9 грн за МВт-ч (постановление НКРЭКУ от 1 августа №1622).

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Как сообщалось, 27 июня Окружной админсуд Киева по иску АО "Никопольский завод ферросплавов", приостановил действие постановлений НКРЭКУ, которыми устанавливались тарифы "Укрэнерго" на передачу и диспетчерское управление с 1 июля.

Позднее суд разблокировал действие постановлений НКРЭКУ для других потребителей, оставивив действие тарифов приостановленным лишь для компаний, которые присоединились к указанному иску. Это АО "Никопольский завод ферросплавов", АО "Днепроазот", АО "Марганецкий горно-обогатительный комбинат", АО "Покровский горно-обогатительный комбинат" и АО "Запорожский завод ферросплавов", которых входятв группу "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Из-за временного прекращения в судебном порядке действия тарифов в июле 2019 года "Укрэнерго" выставляло счета по договорам на свои услуги по старому тарифу, который действовал до 1 июля 2019 года - 574 грн за МВт-час. В то же время в счетах появилась новая графа "Рекомендовано к оплате", в которой счет выставляется по новым тарифам: 347,43 грн/МВт-ч - за услуги по передаче и 8,90 грн/МВт-ч - за услуги диспетчерского (оперативно-технологического) управления.

Напомним, что тарифы "Укрэнерго" с 1 июля увеличились за счет включения в их структуры затрат, которые ранее лежали на ГП "Энергорынок". В частности, в тариф на передачу НКРЭКУ заложила затраты на покупку технологических потерь электроэнергии в магистральных сетях, а также средства на возмещение ГП "Гарантированный покупатель" расходов на оплату электроэнергии из ВИЭ по "зеленому" тарифу.

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