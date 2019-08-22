 Нацбанк подсчитал количество операций с платежными карточками. ИНФОГРАФИКА

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины, передает БизнесЦензор.

В то же время количество безналичных операций составил 1 918,1 млн, а их объем – 823,2 млрд грн. То есть сегодня безналичными являются 8 из 10 операций с платежными карточками.

Доля безналичных расчетов с начала этого года выросла на 4,3% и составила 49,4% (в первом и втором кварталах 2019 года – 49,6% и 49,2% соответственно).

Распределение безналичных операций с использованием платежных карт по итогам первого полугодия 2019 года свидетельствует, что наибольшее количество операций приходится на расчеты в торговых сетях – 51%. По объемам безналичных операций доминируют переводы с карты на карту – 40,5%.

Общее количество платежных карт в Украине по состоянию на 1 июля 2019 года составляло 63,2 млн штук (из них более 60% – это активные платежные карты), что на 6% больше, если сравнивать с началом 2019 года. Сохраняется тренд по распространению бесконтактных платежей, в частности, с помощью смартфонов и других NFC-устройств. Их популярность обусловлена безопасностью, скоростью и удобством таких операций. Так, безналичные операции с помощью бесконтактных и токенизированных карт (такие, что созданы в результате замены реквизитов платежных карточек (в том числе исключительно с магнитной полосой) на уникальные цифровые идентификаторы, которые далее используются для осуществления операций с использованием гаджетов с функцией NFC (в частности, через платежные сервисы Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay и другие) вместе составляют почти треть от общего количества и объема безналичных операций с использованием платежных терминалов (30% и 29% соответственно).

При этом, продолжает расти и количество таких карточек. С начала этого года количество бесконтактных платежных карт увеличилось более чем на треть (на 36%) – до 5,3 млн штук, токенизированные платежные карты выросли почти на четверть (на 24 % – до 1,4 млн штук). То есть, каждая седьмая платежная карта в Украине является бесконтактной.

Популярность бесконтактных операций положительно влияет на расширение бесконтактной платежной инфраструктуры. С начала 2019 года сеть бесконтактных торговых платежных терминалов выросло на 18,7 % – до 262,8 тыс. На сегодня уже 86% торговых POS-терминалов в Украине обеспечивают возможность осуществления бесконтактной оплаты (по состоянию на 1 января 2019 года – 79,4%). Соотношение общего количества платежных терминалов (контактных и бесконтактных) к численности постоянного населения Украины по состоянию на 1 июля 2019 года составило 8 тыс. штук на 1 млн населения.

В то же время региональное распределение терминальной сети на территории Украины остается неравномерным. По количеству платежных карт и платежных устройств для их обслуживания доминируют город Киев, Днепропетровская и Харьковская области. Наименьшее количество платежных устройств наблюдается на западе страны и в Луганской, Донецкой областях. Общее количество банковских устройств самообслуживания (банкоматов и программно-технических комплексов самообслуживания) в Украине осталось почти без изменений.

По состоянию на 1 июля 2019 года в Украине работал 71 участник карточных платежных систем.

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