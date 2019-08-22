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Все про:Госслужба экспортного контроля (2) Кабмин (3305) назначение (360) Укроборонпром (415)

 Кабмин сменил руководство Службы экспортного контроля

Кабинет министров назначил Дениса Радова временно исполняющим обязанности председателя Государственной службы экспортного контроля Украины.

Как передает БизнесЦензор, соответствующие распоряжения Кабмина от 21 августа обнародованы на официальном правительственном портале.

В частности, распоряжениями №643-р и №645-р Кабмин переназначил Дениса Радова заместителем председателя Государственной службы экспортного контроля с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей на указанной должности сроком на пять лет с учетом времени назначения на должность согласно распоряжению Кабинета министров Украины от 14 августа №628 с оплатой труда в соответствии с законодательством.

Распоряжением №650-р на Радова возложены обязанности главы ведомства до назначения председателя в установленном порядке.

До назначения на эту должность в 2016-2017 годах Денис Радов работал руководителем аппарата гендиректора "Укроборонпрома" Романа Романова.

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При этом распоряжением №649-р Кабмин признал утратившим силу решение от 5 июля о временном возложении исполнения обязанностей главы Госэкспортконтроля на директора департамента государственной экспертизы учреждения Юрия Ливчина.

Еще одним распоряжением №646-р Кабмин назначил заместителем председателя Государственной службы экспортного контроля Александра Шайтана с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144280
 
 
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