 Кабмин утвердил план по реализации стратегии развития медобразования

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

За это время появятся новые стандарты образования, современные программы и средства для обучения студентов, деньги за непрерывное профессиональное развитие пойдут за врачами, а государство будет способствовать качественному развитию медицинской науки.

Как изменится медобразование:

1. Образовательные стандарты в области знаний "22 Охрана здоровья" будут разработаны с учетом современных тенденций развития медицинского образования в сотрудничестве с Всемирной федерацией медицинского образования и другими ведущими международными экспертами.

2. Обновлены образовательные программы и учебные планы в соответствии с новыми стандартами и при активном участии учреждений высшего образования.

3. В дальнейшем будет внедряться единый государственный квалификационный экзамен, включая международный экзамен по основам медицины.

3. Студенты получат современные средства для обучения. В частности, речь идет об электронных учебных материалах, переводах новых учебников, доступе к рецензируемым изданиям в сфере здравоохранения, которые индексируются наукометричными базами Web of Science/Scopus/PubMed.

4. Студенты и преподаватели будут улучшать знания английского. Будут разработаны комплексные программы повышения уровня знания английского языка, а также закреплены требования к знанию английского.

5. Преподаватели будут повышать свою квалификацию на стажировках в зарубежных учреждениях высшего образования и учреждениях здравоохранения, программах обмена с зарубежными странами, международных конференциях.

6. Заработает новая эффективная модель интернатуры, в частности, прозрачная электронная система распределения выпускников. Сейчас продолжается общественное обсуждение.

7. Деньги за непрерывное профессиональное развитие пойдут за врачами на те образовательные мероприятия, которые интересуют конкретных врачей и улучшают конкретную врачебную практику.

8. Будет развиваться медицинская наука. Планируется создание государственной программы содействия академической мобильности, улучшения условий для проведения научных исследований в сфере охраны здоровья, усиление принципов академической добросовестности, в частности – совершенствование программного обеспечения ЗВО для проверки на наличие плагиата.

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