 Кабмин утвердил кандидатуру нового бизнес-омбудсмена

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №652-р от 21 августа обнародовано на официальном правительственном портале.

Как отмечается в документе, распоряжение вступает в силу с 12 октября.

Как сообщалось, ранее на заседании Совета была утверждена на должность нового бизнес-омбудсмена Украины кандидатура Марчина Свенцицкого, нынешнего члена польского парламента, бывшего мэра Варшавы, а также бывшего министра международных экономических отношений в первом правительстве Тадеуша Мазовецкого.

Ранее стало известно, что бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета не будет продлевать свой контракт, который истекает в мае 2019 года. Позже он сообщил, что согласился остаться на должности до конца октября.

Напомним, Кабинет министров образовал совет бизнес-омбудсмена 3 декабря 2014 года. В декабре того же года бизнес-омбудсменом был назначен Альгирдас Шемета.

Шемета – литовский и европейский политик, бывший министр финансов Литвы, занимал должность еврокомиссара по вопросам бюджета и финансовому планированию в 2009-2010 годах, а в 2010-2014 годах – по налогообложению, таможенному союзу, аудиту и борьбе с мошенничеством.

Совет бизнес-омбудсмена Украины был образован в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании по поддержке украинского антикоррупционной инициативы, заключенным между Кабинетом министров, ЕБРР, Организацией экономического сотрудничества и развития, Американской торговой палатой в Украине, Европейской бизнес ассоциацией, Федерацией работодателей, Торгово-промышленной палатой и Украинским союзом промышленников и предпринимателей.

Бизнес-омбудсмен рассматривает жалобы относительно проявлений коррупции и любых других нарушений законных интересов предпринимателей органами государственной и муниципальной власти, предприятиями под их управлением и отдельными чиновниками. Совет бизнес-омбудсмена представляет и защищает интересы бизнеса в государственных органах.

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