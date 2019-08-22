 "Метинвест" Ахметова оформляет контроль над угольными активами Нусенкиса

Как сообщает пресс-служба Комитета, рассмотрения дела начато в июле, передает БизнесЦензор.

Вместе с тем, АМКУ начал рассматривать дело о приобретении Metinvest B.V. доли более 50% в уставном капитале ООО "Шахта "Свято-Покровская №3", а также опосредованное приобретение Metinvest B.V. контроля над ЗАО "Аавтопредприятие "Укрбуд" (Покровск).

Также рассматривается опосредованное приобретение Metinvest B.V. контроля над ЗАО "Шахтосроймонтажное управление №1" (Курахово).

"Эти концентрации являются частью сделки, целью которой является приобретение контроля над субъектами хозяйствования, осуществляющих деятельность в Украине в сфере добычи и реализации коксующегося угля, шахтостроения и ряда других видов деятельности", – отмечается в сообщении.

Как пояснили в АМКУ, дела о концентрации открыты с целью проведения углубленного исследования влияния сделок на рынки коксующегося угля, концентрата коксующегося угля, горно-шахтного оборудования и расходных материалов для шахт.

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Как сообщалось, "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новиского в прошлом году приобрел 24,99% акций Шахтоуправления "Покровское" Виктора Нусенкиса за $190 млн.

При этом "Метинвест" получил опцион на приобретение 75,01% у соинвесторов, владеющих рядом предприятий группы "Донецксталь", в которую, в частности, входит крупнейший в Украине производитель коксующего угля ПАО "Шахтоуправление "Покровское" и одна из крупнейших в стране углеобогатительных фабрик – "Свято-Варваринская".

Согласно данным в системе раскрытия информации НКЦБФР, со второго квартала 2017 года 57,29% акций "Покровское" переведены с ЧАО "Донецксталь" – металлургический завод" на ООО "Индастриал коал холдинг" (ICH). При этом 24,99% ICH на сегодня принадлежит Metinvest B.V. (Нидерланды).

Остальные 75,01% акций ICH распределены между киприскими Altana Limited (24,99%), Misandyco Holdings LTD (24,99%), Mastino Тrading LTD (0,04%) и виргинской Treimur Investments Limited (24,99%), которые также стали совладельцами ЧАО "Донецксталь" – металлургический завод".

Altana, Мisandaiko и Мastinto также подконтролен ЧАО "Днепровский коксохимический завод" (ДКХЗ). "Метинвест" ведет работу с Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ), чтобы получить статус официального бенефициара ДКХЗ. При этом "Метинвест" уже получил ряд разрешений антимонопольных органов других стран на приобретение данного предприятия.

Напомним, венчурный корпоративный фонд "Глори" под управлением ICU активно скупает долговые обязательства группы "Донецксталь", которая сохранила на подконтрольной Украине территории только крупную угольную компанию "Шахтоуправление "Покровское". Фонд ICU уже собрал ее мультивалютные обязательства на сумму свыше 7,8 млрд грн (почти $300 млн по текущему курсу с учетом процентов и пени).

При этом часть долгов предприятий группы "Донецксталь" фонд ICU приобрел через ООО "Финансовая компания "Приоритет" Сергея Кия. Кий был нардепом нескольких предыдущих созывов, входил во фракцию Партии регионов. В 2001-2006 годах был помощником президента ФК "Шахтер" Рината Ахметова.

В августе прошлого года президент ПАО "Ш/у "Покровское" Леонид Байсаров заявлял, что предприятие, которое является крупнейшим производителем коксующего угля в Украине, войдет в состав ООО "Метинвест Холдинг" Рината Ахметова и Вадима Новинского.

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