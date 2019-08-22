 Кабмин согласовал назначение нового руководителя авиапарка Зеленского

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №651-р от 21 августа обнародовано на официальном правительственном портале.

Андрей Мазур с 2003 до 2006 года руководил ГП "Зал официальных делегаций" в аэропорту "Борисполь", после чего в 2006 году занимал должность гендиректора аэропорта "Борисполь".

С 2007 года был назначен на должность исполняющего обязанности председателя Бориспольской райгосадминистрации, в 2008 году работал помощникм главы Государственной авиационной администрации.

В 2009 году занимал должность гендиректора по стратегическому развитию ГП "Украэрорух", затем работал главой Броварской РГА.

В 2010 году возглавлял управление Госкомзема в Броварском районе, работал заместителем начальника Главного управления Госкомзема в Киевской области.

В 2014 году занимал должность первого заместителя гендиректора Государственного авиационного предприятия "Украина".

Как сообщалось, с января 2018 года временно исполняющим обязанности генерального директора Государственного авиационного предприятия "Украина" был первый заместитель директора Олег Крайний.

На балансе ГАП "Украина" сейчас находится семь воздушных судов: самолеты A-319-115, Ан-74ТК-300Д, Ан-148-100В, два вертолета Ми-8МТВ-1 и два самолета Ил-62М. Два последних - выведены из эксплуатации, а один из вертолетов не выполняет полетов по техническим причинам.

По информации ГУД, на содержание Государственного авиационного предприятия "Украина" в 2019 году запланировано почти 231 млн грн, из которых, по состоянию на первое августа, выделено 140,5 млн грн.

Напомним, перед вторым туром президентских выборов Владимир Зеленский заявлял о намерении продать самолеты президентской авиакомпании.

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