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 Нацбанк и Минфин начинают переговоры с МВФ

Национальный банк Украины вместе с Министерством финансов начинают переговоры с Международным валютным фондом о дальнейшем сотрудничестве на техническом уровне.

Об этом в интервью УНИАН сообщил заместитель председателя НБУ Олег Чурий, передает БизнесЦензор.

"Идет переписка. Разумеется, речь идет пока не о подписании документов, а диалог продолжается. Мы ожидаем приезда представителей МВФ в Украину, когда будет сформировано новое правительство, то есть это должно быть уже скоро", - сказал Чурий.

По его словам, новая программа с МВФ скорее всего будет включать невыполненные условия предыдущей программы, включая законы о "сплите" (перераспределении функций надзора за рынком небанковских финансовых услуг) и защите прав потребителей финансовых услуг, а также восстановление ответственности за незаконное обогащение.

Что касается повышения внутренних цен на газ, то Чурий объяснил, что МВФ требует не установление конкретной цены, а ее соответствие рынку.

"Наш прогноз предусматривает получение в этом году $2 млрд по новой программе с МВФ. И в следующем году тоже", - добавил заместитель главы НБУ.

В то же время он отметил, что для инвесторов важна не сумма получаемой поддержки от МВФ, а факт наличия программы.

Кроме того, Чурий напомнил, что в комплексе с новой программой МВФ Украина сможет получать финансирование от других международных финансовых организаций.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144267
 
 
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