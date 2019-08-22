 В Украине насчитали 780 АЗС без лицензии, – НАУ

Об этом говорится в сообщении НАУ, передает БизнесЦензор.

В связи с этим НАУ направила официальное обращение в ГФС с просьбой провести проверки таких мест на предмет наличия лицензий и регистрации таких мест в качестве акцизных складов в СЭАРТ и других нарушений.

Штраф за розничную торговлю без лицензий составляет 250 тыс. грн, а за хранение или торговлю топливом на незарегистрированном в СЭАРТ акцизном складе – 1 млн грн, за повторное нарушение – 2 млн грн. Также есть законные основания для конфискации топлива и оборудования.

НАУ будет продолжать поддерживать карту в актуальном состоянии и призывает небезразличных граждан проверять наличие лицензии на АЗС при помощи открытого реестра лицензиатов и мест, на которые выдана лицензия на сайте ГФС.

Нефтегазовая Ассоциация Украины – отраслевое объединение, представляющее интересы крупнейших игроков нефтегазового рынка. На сегодняшний день в состав Ассоциации входят 14 крупнейших оптовых, розничных, добывающих, перерабатывающих предприятий, представляющих национальный, международный, частный и государственный бизнес, среди них: WOG, ОККО, Shell, AMIC Украины, SOCAR, KLO, "Параллель", ZOG, Glusco, "Газтрон", "Укргаздобыча", "Центрнафтогазпостач", а также оптовые поставщики БНК-Украина и "Анвитрейд". Участники Ассоциации обеспечивают около 50% розничной торговли и около 80% рынка импорта нефтепродуктов.

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