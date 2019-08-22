[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.05 27.7
 Корпоративные отношения
  235  0
Все про:АЗС (618) лицензия (248)

 В Украине насчитали 780 АЗС без лицензии, – НАУ

Нефтегазовая Ассоциация Украины провела сверку информации о местах розничной торговли топливом с признаками нарушения норм действующего законодательства, которые размещены на ресурсе perevirAZS.info, с публичным реестром лицензиатов и мест, на которые получены лицензии, размещенном на сайте Государственной фискальной службы. Ассоциация отметила, что 780 таких объектов отсутствуют в реестре лицензиатов, соответственно, продолжают работу без лицензии.

Об этом говорится в сообщении НАУ, передает БизнесЦензор.

В связи с этим НАУ направила официальное обращение в ГФС с просьбой провести проверки таких мест на предмет наличия лицензий и регистрации таких мест в качестве акцизных складов в СЭАРТ и других нарушений.

Штраф за розничную торговлю без лицензий составляет 250 тыс. грн, а за хранение или торговлю топливом на незарегистрированном в СЭАРТ акцизном складе – 1 млн грн, за повторное нарушение – 2 млн грн. Также есть законные основания для конфискации топлива и оборудования.

НАУ будет продолжать поддерживать карту в актуальном состоянии и призывает небезразличных граждан проверять наличие лицензии на АЗС при помощи открытого реестра лицензиатов и мест, на которые выдана лицензия на сайте ГФС.

Нефтегазовая Ассоциация Украины – отраслевое объединение, представляющее интересы крупнейших игроков нефтегазового рынка. На сегодняшний день в состав Ассоциации входят 14 крупнейших оптовых, розничных, добывающих, перерабатывающих предприятий, представляющих национальный, международный, частный и государственный бизнес, среди них: WOG, ОККО, Shell, AMIC Украины, SOCAR, KLO, "Параллель", ZOG, Glusco, "Газтрон", "Укргаздобыча", "Центрнафтогазпостач", а также оптовые поставщики БНК-Украина и "Анвитрейд". Участники Ассоциации обеспечивают около 50% розничной торговли и около 80% рынка импорта нефтепродуктов.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144263
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношения
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
G7 G8 ВР Донбасс Зеленский Кабмин политзаключенные Россия суд
 
 
 
 
 
 вверх