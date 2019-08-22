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Все про:Минагрополитики (596) экспорт (1484) зерновые (350)

 Экспорт зерновых нового урожая вырос на 47%, – Минагрополитики

Украина с начала нового 2019/2020 маркетингового года (МГ, июль-июнь) по состоянию на 22 августа 2019 года экспортировала 6,975 млн тонн зерновых и зернобобовых.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Министерства аграрной политики и продовольствия, передает БизнесЦензор.

К настоящему времени экспортировано 3,66 млн тонн пшеницы, 1,68 млн тонн кукурузы, 1,63 млн тонн ячменя.

За аналогичный период прошлого МГ было экспортировано 4,73 млн тонн зерновых и зернобобовых.

По состоянию на 22 августа этого года также экспортировано 41 тыс. тонн муки.

Как сообщалось со ссылкой на Минагрополитики, Украина в 2018/2019 маркетинговом году экспортировала рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 23% больше, чем за предыдущий МГ.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в августе повысило прогноз экспорта зерновых на 2,65 млн тонн по сравнению с июльским прогнозом – до 54,04 млн тонн.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144259
 
 
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