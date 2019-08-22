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 Цены на автогаз в рознице перешли к росту

Средняя по стране розничная цена сжиженного газа на АЗС 22 августа выросла на 6 копеек за литр – до 11,44 грн/л.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, сети WOG и ОККО подняли цены на 17-18 копеек – до 11,92 и 11,93 грн/л соответственно.

На заправках сети KLO газ подорожал на 10 копеек – до 11,89 грн/л.

В сетях AMIC, "Автотранс" и SUN OIL автогаз подорожал на 2-15 копеек за литр.

Розничные цены на автогаз снижались с начала июня до текущего момента. За этот период они опустились с 13,65 грн/л до 11,35 грн/л.

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Как сообщалось, с начала августа оптовые цены сжиженного газа на ГНС выросли на 13,4%, до 20 270 грн/т. Стоимость сжиженного газа АО "Укргаздобыча" на последнем электронном аукционе 21 августа выросла на 15,4% – до 20 562 грн/т.

Одной из причин роста цен на ресурс украинских производителей стала реакция на повышение импортных котировок: с начала августа средняя котировка СУГ на белорусско-польской границе выросла примерно 25% или на $70/т, до $365-370/т.

Дополнительным фактором, оказывающим давление на цены, стало снижение импортных поставок СУГ в первой половине августа, в следствие чего спрос начал превышать предложение.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144256
 
 
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С чего бы? Нефть на месте, доллар падает! Ах да, аппетиты украинских барыг...
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