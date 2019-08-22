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Все про:импорт (915) расследование (117) удобрения (81)

 МКМТ начала расследование против импорта азотных удобрений

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) возбудила специальное расследование в отношении импорта в Украину некоторых азотных удобрений независимо от страны происхождения и экспорта.

Об этом говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли Украины, передает БизнесЦензор.

21 августа 2019 года состоялось заседание Межведомственной комиссии по международной торговле, на котором рассматривались вопросы защиты украинских товаропроизводителей от недобросовестного и растущего импорта.

По результатам проведения заседания, комиссия приняла решение:

  • о возбуждении и проведении специального расследования относительно импорта в Украину некоторых азотных удобрений (в частности: нитрата аммония и известняково-аммиачной селитры, карбамида и карбамидо-аммиачной смеси) независимо от страны происхождения и экспорта;
  • о нарушении и проведении специального расследования относительно импорта в Украину удобрений минеральных с содержанием азота и фосфора и удобрений минеральных с содержанием азота, фосфора, калия, классифицируемых по коду УКТВЭД 3105, независимо от страны происхождения и экспорта.
  • о продлении действия антидемпинговых мер по импорту в Украину ламп накаливания электрических общего назначения происхождением из Китайской Народной Республики.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144254
 
 
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