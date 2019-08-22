 В аэропорту "Одесса" укоротят взлетную полосу на 450 метров

Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на Думскую, передает БизнесЦензор.

В результате новая длина полосы, доступная для взлетов и посадок, составит 2350 метров вместо нынешних 2800 метров, из-за чего будет ограничен максимальный взлетный вес некоторых типов самолетов, например, Airbus A321, летающих в Одессу.

Это вынудит авиакомпании перейти на использование других авиалайнеров для полетов в Одессу или же уменьшить коммерческую нагрузку на воздушные суда.

Работы продлятся 52 дня. Они будут включать рытье котлована под новую рулежку, укладывание слоя щебня 0,2 метра, песочно-цементной смеси 0,15 метра, тощего бетона 0,3 метра и основной слой тяжелого бетона 0,4 метра.

Также проект включает создание новой ливневой канализации. Работы будет проводить субподрядчик "Автомагистраль-Юг".

Ранее в Одесском горсовете сообщили, что новый аэродромный комплекс, который включает и новую полосу в аэропорту "Одесса", планируют ввести в эксплуатацию в мае 2020 года.

Изначальный бюджет строительства 1 млрд 629,9 млн грн этим летом увеличили на 1 млрд 144,2 млн грн. Строительство полосы началось в 2017 году. Финансирование ведется на средства государственного бюджета. Подрядчиком является ООО "Спецремстрой".

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