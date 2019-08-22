[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.95 27.61
 Социальная политика
  26  0
Все про:жилье (131) радио (34) строительство (1190) Минрегионразвития (437)

 В новых квартирах больше не будут предусмотрены радиоточки, – Минрегион

В новых государственных строительных нормах по проектированию жилых домов удалена устаревшая советская норма – обязательно предусматривать в каждой квартире устройства для подключения к радиосети (радиоточки). Теперь радиоточки должны устраиваться только в помещениях дежурного персонала/консьержа и технологических служб. Нормы уже опубликованы и вступают в силу с 1 декабря 2019 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

"Мы убрали еще одно устаревшее требование в ГСН, которое существовало с советских времен – обязательно предусматривать в каждой квартире радиоточки-устройства для подключения к радиосети. Больше скажу, по старым ГСН они предусматривались в каждой комнате и на кухне. Конечно, сейчас в новых домах их вряд ли используют по назначению, ведь есть интернет. Поэтому это нецелесообразно и еще лишние средства жителей на оплату коммунальных услуг. В новых нормах мы убрали эту устаревшую требование и взамен оставили проектирование радиоточек сразу на дом – чтобы в случае чрезвычайных ситуаций и блокирования других сетей люди смогли оперативно узнать информацию от консьержа или другого дежурного", – сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

Согласно новым нормам, устанавливать присоединительные устройства к сети радио нужно только в помещениях дежурного и технологических служб дома согласно требований ГСН "Системы противопожарной защиты". Сейчас же, согласно строительным нормам, присоединительные устройства проводного вещания в квартирах устанавливаются в каждой комнате и кухне.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144246
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиСоциальная политика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
G7 G8 ВР Донбасс Зеленский Кабмин Крым Россия суд
 
 
 
 
 
 вверх