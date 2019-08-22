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 На День независимости в Киеве закроют две станции метро

24 августа в связи с празднованием в Киеве 28 годовщины независимости Украины будет закрыт на вход и выход станции "Майдан независимости" и "Крещатик" на улицу Институтскую и Аллею Небесной сотни с начала работы до окончания мероприятий.

Об этом говорится в сообщении Киевского метрополитена, передает БизнесЦензор.

В указанный период работу станции "Майдан Независимости" будет организовано только для пересадки с линии на линию.

Также 24 августа 2019 года в связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Олимпик" (Донецк) возможно ограничение (не закрытие) на вход для пассажиров станций "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская", "Дворец спорта" после окончания игры.

Механизм применяется из соображений безопасности для избежания массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

На День независимости в Киеве закроют две станции метро 01

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144240
 
 
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