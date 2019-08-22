 Максимальная стоимость аренды земли зафиксирована в Кировоградской и Полтавской областях

Об этом сообщает пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики" (ИАЭ), передает БизнесЦензор.

По подсчетам института, самая высокая стоимость аренды одного гектара сельскохозяйственных угодий государственной собственности в первом полугодии 2019 года зафиксирована на Кировоградщине – 8,4 тыс. грн, а самая низкая на Закарпатье – 0,9 тыс. грн.

В центральном регионе, кроме Кировоградщины, больше всего за право аренды государственных земель платили на Полтавщине (7,5 тыс. грн), Винницкой (7,3 тыс. грн) и Черкасской (5,4 тыс. грн) областях. В Хмельницкой области стоимость аренды одного гектара сельхозугодий государственной собственности оказалась на уровне средней по стране – 4,4 тыс. грн. Самым дешевым в регионе стало право аренды сельхозземель на Днепропетровщине – 2,4 тыс. грн/га.

По данным института, на севере Украины самый дорогой гектар арендованных государственных угодий на Киевщине – 4,8 тыс. грн. Немного меньше за него придется заплатить на Черниговщине (3,6 тыс. грн) и в Житомирской области (3,5 тыс. грн).

Стоимость права аренды на земли сельскохозяйственного назначения государственной собственности на востоке Украины колеблется в пределах 2-4 тыс. грн/га, что ниже среднего уровня по стране. В Сумской и Луганской областях она одинакова – по 3 тыс. грн/га. В Харьковской области гектар арендованных угодий обходится в 4 тыс. грн, а в Донецкой – в 2 тыс. грн.

Читайте также: Земельная реформа будет проведена в этом году, – Зеленский

В западном регионе Украины самая высокая стоимость прав аренды, приобретенных на электронных земельных торгах, не превысила среднего значения по стране и составила 4,3 тыс. грн/га. Столько предложили за 1 га арендованных сельхозугодий фермеры Ивано-Франковщины. В Черновицкой и Львовской областях она оказалась одинаковой и составляет 3,9 тыс. грн/га, Тернопольской – 2,8 тыс. грн/га, Волынской – 1,6 тыс. грн /га, Ривненской областях – 1,2 тыс. грн/га. Самой низкой среди областей этого региона она в Закарпатской области – 0,9 тыс. грн/га.

На юге страны достаточно высокая стоимость аренды гектара государственных земель зафиксирована в Одесской области – 6,6 тыс. грн, что в 1,5 раза превышает средний показатель по стране. На Николаевщине она сейчас составляет 3,9 тыс. грн, в Херсонской – 2,4 тыс. грн, а в Запорожской области – 2,2 тыс. грн/га.

Как отмечают в "Институте аграрной экономики", стоимость аренды земельных участков зависит от спроса на землю, уровня конкуренции, вида сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосы, пастбища или многолетние насаждения), качественного состояния земельных участков, уровня осведомленности потенциальных покупателей и тому подобное.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram