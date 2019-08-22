 Немецкий ритейлер New Yorker расширяет сеть в Украине до 10 магазинов

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу ТРЦ, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, магазин разместится на втором этаже объекта и займет 1,1 тыс. кв. м.

Торговая точка станет четвертой в Киеве и десятой в Украине.

Сеть New Yorker развивается в Украине с 2011 года.

По данным сайта компании, на 22 августа 2019 года сеть насчитывает девять магазинов в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Кривом Роге и Сумах. На международном рынке New Yorker представлен более чем 1 тыс. магазинов в 40 странах мира.

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