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 Немецкий ритейлер New Yorker расширяет сеть в Украине до 10 магазинов

ООО "Нью Йоркер Украина" (Киев), развивающее в Украине немецкую сеть одежды и обуви New Yorker, открывает магазин в ТРЦ River Mall на Днепровской Набережной, 12, в Дарницком районе Киева, тем самым расширяя украинскую сеть до 10 объектов.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу ТРЦ, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, магазин разместится на втором этаже объекта и займет 1,1 тыс. кв. м.

Торговая точка станет четвертой в Киеве и десятой в Украине.

Сеть New Yorker развивается в Украине с 2011 года.

По данным сайта компании, на 22 августа 2019 года сеть насчитывает девять магазинов в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Кривом Роге и Сумах. На международном рынке New Yorker представлен более чем 1 тыс. магазинов в 40 странах мира.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144228
 
 
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