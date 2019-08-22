 Совет фистабильности назвал угрозами плохие кредиты и перерыв в сотрудничестве с МВФ

Об этом говорится в годовом отчете Совета финансовой стабильности (СФС), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ключевым риском за этот период (с августа 2018 года по июль 2019 года) для финансовой стабильности Украины оставалась пауза в сотрудничестве с МВФ", - сказано в отчете.

В то же время в документе указано, что, несмотря на паузу в сотрудничестве с МВФ, необходимость пиковых выплат по внешнему долгу, а также усиление геополитических рисков и выборный цикл, в стране удалось сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность.

В отношении проблемы неработающих кредитов (NPL) в государственных банках указано, что в мае 2019 года их доля в валовых кредитных портфелях составляла 66,2%.

"Доля государственных банков в общем объеме неработающих кредитов сектора составляла 69,8%, из них 40,7 п. п. - в "Приватбанке", - говорится в отчете.

Как сообщалось, СФС в июле 2018 создал комитет по урегулированию проблемных кредитов в госбанках, который начал работать в октябре 2018 года и по июль 2019 года провел восемь заседаний. За время своей деятельности комитет предложил рекомендации по работе с проблемными кредитами, которые были одобрены советом и обнародованы в январе 2019 года.

Согласно отчету, следующим шагом в решении вопроса проблемных кредитов станет усовершенствование модели управления в госбанках, прежде всего путем формирования независимых наблюдательных советов.

"Одной из ключевых задач новых наблюдательных советов станет ускорение процесса расчистки балансов госбанков от NPL", - отмечается в документе.

Согласно ему, принятые меры уже имеют положительные результаты: в 2018 году государственные банки уменьшили просроченную задолженность на 5 млрд грн и осуществили реструктуризацию на 21 млрд грн. При этом наибольших успехов в реструктуризации удалось достичь "Ощадбанку", отмечают авторы отчета.

Наряду с указанными мерами с целью ускорения расчистки балансов банков НБУ принял положение об организации процесса управления проблемными активами в банках Украины, нормы которого соответствуют лучшим европейским практикам и основываются на руководящих принципах для банков относительно неработающих кредитов Европейского центробанка.

Помимо этого, Кабинет министров Украины с новыми наблюдательными советами государственных банков примет в текущем году решения, направленные на расширение и совершенствование инструментария, необходимого для дальнейшего расчистки балансов госбанков от неработающих кредитов.

Авторы отчета также отметили, что сотрудничество Министерства финансов и НБУ с международными партнерами будут содействовать разрешению проблем с портфелем кредитов NPL. В частности, при реализации проекта, который поддерживается правительством Японии. уже проведено due-diligence корпоративного портфеля крупнейших неработающих кредитов государственных банков, наработаны подробные рекомендации по урегулированию NPL, указано в отчете.

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