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 Прибыль банков с начала года достигла 37 миллиардов, – НБУ

По итогам работы в январе-июле 2019 года платежеспособные банки получили 36,7 млрд грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период прошлого года банковская система получила чистую прибыль в размере 9,8 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

Как отмечается в сообщении, доходы банков за семь месяцев текущего года выросли на 30% – до 141,4 млрд грн, тогда как расходы – на 6%, до 104,7 млрд грн.

Среди основных факторов роста банковской прибыли в НБУ отмечают увеличение чистых процентных доходов банков на 19% – до 46,3 млрд грн, рост чистых комиссионных доходов банков на 16% – до 24,7 млрд грн.

Также не рост прибыльности банков повлиял позитивный результат от переоценки и от операций купли-продажи (10,6 млрд грн) и низкий объем отчислений банками в резервы (6,3 млрд грн против 11,6 млрд грн в прошлом году).

Национальный банк ожидает, что в 2019 году доходность сектора останется высокой.

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Как сообщалось, в первом полугодии 2019 года платежеспособные банки получили 31 млрд грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период прошлого года банковская система получила чистую прибыль в размере 8,3 млрд грн. 

Как отмечали в НБУ, прибыль в первом полугодии была сформирована в основном "Приватбанком" (18,3 млрд грн) и группой банков с иностранным капиталом (9 млрд грн).

Напомним, в 2018 прибыль банковской системы достиг исторического максимума – 21,7 млрд грн.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144223
 
 
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