 Рада может назначить новый Кабмин уже на следующей неделе, – Разумков

Об этом заявил избранный народным депутатом глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я пока что не готов на это ответить, так как не обсуждал этот вопрос с коллегами, однако я не исключаю", – сказал Разумков в ответ на вопрос, будет ли 29 августа рассматриваться вопрос формирования правительства.

По словам главы партии, повестка дня на 29 августа пока еще не обсуждалась на заседании первой подготовительной группы.

"Как только оно будет, мы обязательно его проголосуем на общем заседании подготовительной депутатской группы", – добавил Разумков, уточнив, что будет предлагать провести заседание подготовительной депутатской группы в пятницу, 23 августа.

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В свою очередь избранный депутатом от партии "Слуга народа" Давид Арахамия допустил, что свой пост в новом составе Кабинета министров может сохранить министр финансов Оксана Маркарова.

"Вероятность у Маркаровой (остаться в Кабмине, – ред.) самая высокая, но есть много других людей, которые обсуждаются. В том числе, Аваков (министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, – ред.) и Супрун (и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун, – ред.)... Конкретнее сказать не могу", – отметил Арахамия.

В то же время он сообщил, что в партии уже определились с кандидатом на должность министра иностранных дел Украины.

"Относительно министра иностранных дел уже определились, но не буду называть фамилию, надо чтобы Офис президента это комментировал. Относительно министра обороны – шорт-лист еще наполняется, там неполная определенность", – сказал Арахамия и отметил, что в списке кандидатур Авакова нет.

Как сообщалось, 7 августа Газеты "Голос Украины" и "Урядовий курьер" обнародовали список народных депутатов, избранных на досрочных выборах Верховной Рады.

Ранее Разумков заявил, что получившая большинство в парламенте партия "Слуга народа" не проводит коалиционные переговоры с другими политическими силами, прошедшими в Верховную Раду.

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