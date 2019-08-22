 АМКУ наказал за сговор на тендере "Укрзализныци" компанию в процессе ликвидации

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, передает БизнесЦензор.

В процессе расследования было установлено, что обе компании предложили "Укрзализныце" продукцию немецкой фирмы "Эвак ГмбХ". При этом обе компании подали свои предложения на тендер одновременно, использовали при подаче один IP-адрес, предоставили одинаковые документы (которые имеют одинаковые языковые ошибки, файлы имеют идентичные свойства и т.п.).

Кроме того, обе фирмы осуществили перевод документации с немецкого в одной фирме в Днепре, компания "ЕВК" предоставляла беспроцентную финансовую помощь обществу "МДС", обе компании также занизили ценовое предложение на одинаковый коэффициент.

По итогам расследования АМКУ на ООО "Научно-производственное объединение "МДС" (сегодня действует под названием ООО "СтройАктив") наложен штраф в размере 2,35 млн грн. По "ЕВК" производство закрыто в связи с прекращением деятельности этого предприятия.

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Как уточняют Наші гроші, речь идет о тендере "Укрзализныци" на закупку туалетов для пассажирских вагонов на сумму 11,73 млн грн.

Еще в 2017 году журналисты обнаружили, что фирмы в своих тендерных предложение подали одинаковые документы. Например, перевод писем от немецкого производителя туалетов "Evac" у обеих фирм был датирован 31 февраля (в феврале максимум 29 дней).

В мае 2017 года председатель АМКУ Юрий Терентьев сообщил о начале расследования по этому делу.

При этом сейчас фирма "МДС", которая переименовалась в "Стройактив", с мая 2019 года находится в состоянии прекращения. При этом из состава учредителей вышел Игорь Теличко –бизнес-партнер детей бывших заместителей гендиректора "Укрзализныци" Анатолия Лашко и Юрия Федюшина. Вместо него основателем "МДС" стал житель Тбилиси Акака Кухалашвили.

У ООО "ЕВК" перед ликвидацией также изменился учредитель – вместо днепровца Евгения Коваленко фирму записали на молдаванина Игоря Лапту.

Также обе компании в 2019 году были перерегистрированы из Днепра на Запорожье.

Напомним, по результатам тендера в 2017 году "Укрзализныця" приобрела туалеты с необычайно высокой ценой запчастей. Так, кнопки смыва при закупке оценили в 5900 гривен за штуку, унитазные сиденья – в 8200 гривен за штуку.

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