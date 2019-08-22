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 Чешская RegioJet планирует запустить поезд в Украину

Чешский частный перевозчик RegioJet планирует запустить прямой поезд из Праги до украинской пограничной станции Мостиска 2 во Львовской в июне 2020 года, сообщает Zdopravy.

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

RegioJet подала заявку в Отдел доступа к транспортной инфраструктуре. Расстояние между станциями составляет 754 км. Ночной поезд будет отправляться один раз в день в обоих направлениях. Состав сформируют из 8-12 спальных вагонов вместимостью 400-600 мест.

Из Праги он будет отправляться в 22:10 и прибывать на украинскую станцию Мостистка 2 в 9:30. В обратном направлении поезд также будет отправляться вечером и прибывать в Прагу в 6:10 (разница определяется часовым поясом).

На территории Чешской Республики остановки планируются в Пардубицах, Забржеге, Оломоуце, Границе-на-Мораве и Остраве, а также в Кракове и Жешуве.

В компании RegioJet отмечают, что интерес растет как со стороны украинцев, которые ездят в Чехию и ЕС, так у чешских туристов.

Компания планирует также предложить автобусные перевозки от станции Мостиска 2 во Львов и другие регионы Украины.

"Сегодня RegioJet предлагает ежедневное сообщение с Ужгородом и Мукачево - в сочетании с железнодорожным сообщением Прага-Кошице и гарантированным соединением поезда Кошице - Ужгород – Мукачево. Мы перевозим около 30 000 пассажиров в год по этому маршруту", - сказала директор по автобусным перевозкам RegioJet Ивана Кашицка.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144205
 
 
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