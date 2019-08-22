 Суд в Москве отложил рассмотрение дела о банкротстве "Крымского титана" Фирташа

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Такое решение принято по ходатайству администрации захваченного Россией города Армянска в Крыму, поддержанному другими участниками процесса, в том числе ВТБ.

Суд обязал российские власти Крыма к следующему заседанию представить свою позицию по спору.

Суд в мае привлек к участию в деле о банкротстве ООО "Титановые инвестиции" оккупационные власти Крыма, так как горсовет Армянска не смог предоставить поручительства по обязательствам должника.

На заседании в марте представитель "Титановых инвестиций" отметил, что предприятие продолжает работу и "пытается" платить зарплату.

Процедура наблюдения в отношении "Титановые инвестиции" была введена российскими властями 20 февраля 2018 года по заявлению ВТБ. Задолженность компании перед банком, включенная в реестр, составляет 2,5 млрд рублей.

Законность этих требований была установлена в предшествующем процессе. В его рамках ВТБ взыскивал $46,2 млн, в том числе $6,8 млн процентов, с украинской Ukrainian Chemical Products, которой банк выдал $39,39 млн до 1 июня 2016 года по договору, подписанному 24 апреля 2015 года. "Титановые инвестиции" первоначально выступали в качестве третьего лица по делу, а затем суд сделал эту компанию соответчиком.

Представители Ukrainian Chemical Products и "Титановых инвестиций" говорили ранее на заседании суда, что кредит не был возвращен в связи с аннексией Крыма Россией и введением международных санкций. Эти компании предъявили встречный иск к ВТБ о признании кредитного договора недействительным, но суд его отклонил.

Ukrainian Chemical Products - это бывшее украинское ЧАО "Крымский титан", которое в 2014 году было перерегистрировано из Армянска в Киев и позднее переименовано.

ООО "Титановые инвестиции" зарегистрировано в июне 2014 года. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", компания принадлежит кипрской Letan Investments Limited - учредителю австрийской холдинговой компании Дмитрия Фирташа - Group DF International GmbH.

В долгосрочной аренде у "Титановых инвестиций" с осени 2014 года находится имущество расположенного в Армянске завода "Крымский титан" - крупного производителя диоксида титана. В настоящее время предприятие называется "Армянский филиал ООО "Титановые инвестиции".

В октябре 2018 года предприятие возобновило работу после полуторамесячного простоя, который был связан с резким ухудшением экологической ситуации в Армянске. Одной из возможных причин выбросов химвеществ в атмосферу называли испарения с кислотонакопителя завода. Практически одновременно с запуском предприятия его администрация сообщила, что до 2021 года в повышение экологической безопасности завода будет инвестирован 1 млрд рублей.

ПАО "Крымский содовый завод" и ООО "Титановые инвестиции" (управляет заводом "Крымский титан") остаются подконтрольными структурам Дмитрия Фирташа.