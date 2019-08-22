[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.05 27.7
 Коррупция
  5  0
Все про:НАБУ (692) Роттердам+ (81)

 Суд снял арест с компьютеров в деле расследования формулы "Роттердам+"

21 августа коллегия судей Киевского апелляционного суда под председательством Игоря Паленика отменила арест компьютеров, на которых были найдены доказательства фигурантов схемы "Роттердам +".

Об этом со ссылкой на ЦПК сообщает БизнесЦензор.

Детективы НАБУ при расследовании дела "Роттердам +" еще 2017 провели обыски в Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), где изъяли 5 компьютеров.

Эти устройства могут стать важным доказательством по делу, потому что на них нашли переписку между фигурантами схемы "Роттердам +". Поэтому для сохранения этих вещественных доказательств, по ходатайству НАБУ, Соломенский суд Киева наложил на них арест.

В частности, как сообщал в суде прокурор САП Виталий Пономаренко, в переписке речь шла о том, что фигуранты дела планировали включить в формулу "Роттердам +" расходы, которые планировалось осуществлять, чтобы увеличить цену на электроэнергию.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144193
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКоррупция
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
G7 G8 ВР Гройсман Донбасс Зеленский Кабмин Россия суд
 
 
 
 
 
 вверх