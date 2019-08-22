 Китайская компания может инвестировать 150 миллионов в модернизацию заводов "Укрспирта"

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрспирта" сообщает БизнесЦензор.

"Выходим на финишную прямую по заключению инвестиционного договора с Китайской компанией China North Vehicle Corporation (Norinco)", - сообщил начальник управления коммерческой политики ГП "Укрспирт" Николай Черхава.

Объем инвестиций в случае заключения сделки достигнет 150 млн. грн.

На указанных площадках планируется изготавливать высокопротеиновые кормовые добавки и сжиженный диоксид углерода пищевого уровня очистки. Уже сформированы предложения по установке оборудования по производству новых видов продукции.

10 сентября 2018 года состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между ГП "Укрспирт", Государственным инновационно финансово-кредитным учреждением и компанией Norinco по поводу модернизации производственных площадок предприятия.