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 В порту Бердянска начались работы по дноуглублению

Администрация морских портов Украины сообщает о начале работ по дноуглублению в морском порту Бердянска в Запорожской области.

Об этом со ссылкой на пресс-службу АМПУ сообщает БизнесЦензор.

В порт Бердянска прибыл земснаряд Dunay - первое из трех судов дноуглубительного флота подрядчика, который по договору АМПУ восстановит паспортные глубины этого порта на Азовском море.

"Перед подрядчиком стоит масштабная задача - провести дноуглубление общим объемом 1,8 млн куб м. Первый земснаряд уже приступил к работе в акватории порта, мы ожидаем, что в сентябре флот подрядчика начнет работу в акватории Бердянского порта в полном составе", - сообщает Бердянского филиала ГП "АМПУ" Александр Барчан.

Для обеспечения восстановления паспортных глубин в порту Бердянск АМПУ провела тендер в системе Prozorro и в конце мая подписала договор с победителем - ООО "Специализированное техническое бюро Азимут".В порту Бердянска начались работы по дноуглублению 01
В порту Бердянска начались работы по дноуглублению 02
В порту Бердянска начались работы по дноуглублению 03

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144174
 
 
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