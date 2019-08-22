 Суд вернул Генпрокуратуре иск к "Укрнафте" о взыскании 1,5 миллиарда пени

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно тексту решения о возвращении искового заявления от 15 августа, суд не нашел оснований для представления прокурором интересов государства в суде.

Согласно Конституции прокуратура представляет интересы государства в суде в исключительных случаях: если защита интересов не осуществляется надлежащим образом органом государственной власти (органом местной власти или каким-либо другим субъектом властных полномочий), к компетенции которого относятся соответствующие полномочия, а также в случае, если соответствующий орган отсутствует. При этом прокурор должен обосновать причины представления им интересов государства в суде, предоставив для этого соответствующие доказательства.

Замгенпрокурора, приводя причины, по которым он выступает в качестве представителя интересов государства, обозначил, что Кабмин не принял все необходимые меры для взыскания с "Укрнафты" пени. Именно в связи с этим Генпрокуратура и обратилась в суд с иском о защите интересов государства.

По мнению суда, замгенпрокурора не предоставил надлежащих, допустимых и достаточных доказательств, подтверждающих осуществление Кабмином своих полномочий недолжным образом.

"Исковое заявление замгенпрокурора в интересах государства в лице Кабмина к ПАО "Укрнафта" о взыскании пени за несвоевременно оплаченные дивиденды в размере 1 млрд 506,487 млн грн вернуть заявителю", – отмечено в результативной части решения.

Как сообщалось, ранее на сайте Хозсуда Киева появилась информация о том, что 12 августа правительство инициировало иск к "Укрнафте" с целью взыскания с компании 1,5 млрд грн. В сообщении было обозначено, что в качестве третьих лиц были привлечены НАК "Нафтогаз Украины" и Министерство финансов. Детальная информация по делу отсутствовала как на сайте суда, так и в Едином реестре судебных решений. Соответствующее решение появилось в реестр 19 августа.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.